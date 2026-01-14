Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con Putin

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno preparando una missione diplomatica a Mosca per discutere del conflitto tra Russia e Ucraina, con l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero dell’ex presidente Donald Trump, che potrebbero incontrare il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una visita ancora in fase di definizione. Lo rendono noto fonti citate da Bloomberg, come si legge sulla Tass. Inizialmente prevista per gennaio, la visita è tuttavia potrebbe slittare a causa degli sviluppi in corso in Iran.

L’iniziativa fa parte di sforzi più ampi per avanzare sui negoziati di pace dopo anni di guerra tra Mosca e Kiev, mentre sul campo gli attacchi russi contro l’Ucraina continuano a colpire infrastrutture critiche, tra cui centrali energetiche e reti di servizi essenziali, aggravando la situazione umanitaria e strategica nel Paese.

Secondo quanto ha riferito il viceministro dello sviluppo comunitario e territoriale Kostyantyn Kovalchuk, “questa notte, il nemico ha attaccato 15 infrastrutture critiche, tra cui centrali energetiche, in particolare termoelettriche in varie regioni, nonché altre importanti strutture coinvolte nel funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e termico”, ha affermato Kovalchuk durante un briefing.

Un treno merci ha deragliato domenica sera vicino alla stazione di Essen, in Germania, poche ore dopo il previsto passaggio di un altro cargo militare Usa con armi ed equipaggiamenti diretti in Ucraina. Non ci sono stati feriti. Le autorità hanno aperto una inchiesta per possibile sabotaggio, rende noto Bild. Il treno Usa, che all’ultimo momento è stato deviato su una linea alternativa a causa di ritardi, avrebbe dovuto passare dallo stesso segmento della ferrovia alle 18.40 e l’incidente è avvenuto alle 22.30. Gli inquirenti hanno scoperto diverse staffe di metallo fissate alle rotaie.