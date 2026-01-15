A novembre cresce la produzione industriale

ROMA (ITALPRESS) – A novembre la produzione industriale mostra segnali di rafforzamento, confermando una fase di crescita diffusa. Secondo le stime dell’Istat, l’indice destagionalizzato registra un aumento dell’1,5% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione cresce dell’1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Su base annua l’indice generale della produzione industriale risulta in crescita dell’1,4%. Tra i settori che mostrano le performance migliori spicca la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati, seguita dalla fabbricazione di computer, prodotti elettronici e ottici, apparecchi elettromedicali, strumenti di misurazione e orologi. Buoni risultati anche per le apparecchiature elettriche e per quelle destinate all’uso domestico non elettrico. In controtendenza risultano invece alcuni comparti, tra cui la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, i mezzi di trasporto e i prodotti chimici, che registrano una riduzione dell’attività produttiva.

