Abodi “Con la legge sui giovani riformuliamo patto con le nuove generazioni”





ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha recemente approvato il primo disegno di legge delega della storia repubblicana in materia di politiche per i giovani. L’agenzia Italpress ne ha parlato con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Secondo il ministro, il Ddl mostra l’importanza che viene data al ruolo dei giovani nella società e alla comunicazione con i giovani: “Grazie a questa norma – dice Abodi – riformuliamo il patto con le giovani generazioni”.

