Arezzo, crolla una palazzina dopo un’esplosione: feriti sotto le macerie

(Adnkronos) – Esplosione in una abitazione con conseguente crollo nel comune di Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. E’ successo dopo le ore 17 e le notizie sono ancora frammentarie. Ci sarebbero delle persone ferite tra le macerie. L’abitazione è andata in fiamme. 

Sul posto il 118 dell’Asl Toscana sud est con diverse ambulanze e vigili del fuoco. Sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto anche i carabinieri. 

