BMW Italia, Di Silvestre “Il 2025 anno importante, nel 2026 più ambiziosi”

MILANO (ITALPRESS) – “Il 2025 è stato un anno importante per BMW Italia”. Lo ha dichiarato, Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, in occasione della conferenza stampa tenutasi alla House of BMW Italia di Milano per illustrare i risultati ottenuti dal Gruppo nell’anno da poco concluso. “Il nostro Gruppo adotta un approccio industriale all’apertura tecnologica: la spinta verso l’elettrico continua ed è una tendenza rilevante, ma il mercato ha mostrato segnali che orientano le scelte di acquisto verso tutte le forme di propulsione, incluse le motorizzazioni tradizionali, sulle quali continuiamo a lavorare per migliorarne le performance”, ha aggiunto Di Silvestre

