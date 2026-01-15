Catanzaro, Gdf sequestra beni per 7 mln

CATANZARO (ITALPRESS) – I militari del Servizio Centrale I.C.O. e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, con cui è stato disposto il sequestro di 22 unità immobiliari e 10 appezzamenti di terreno, per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, direttamente e/o indirettamente riconducibili a un uomo inquadrato nella categoria dei soggetti connotati da pericolosità sociale “qualificata” e “comune”.mgg/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)