Caos nel primo pomeriggio di martedì nella galleria commerciale del Cremona Po, dove due giovani, una donna di 25 e un uomo di 26 anni, hanno avuto una colluttazione con alcuni addetti alla sorveglianza.

Erano circa le 14.30 quando la donna, uscendo da un negozio, ha fatto scattare l’allarme anti-taccheggio. E’ stata quindi fermata dai sorveglianti, ma in tutta risposta li avrebbe spintonati, negando di avere con sè merce non pagata. E’ stata poi raggiunta dal compagno, che a sua volta avrebbe spintonato le guardie.

Sia i due giovani sia una delle guardie sono rimasti feriti, tanto che è stato richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, sebbene le persone coinvolte, dopo essere state medicate sul posto, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

I Carabinieri di Cremona, intervenuti poco dopo, hanno verificato che in realtà i due non avevano addosso merce rubata. Le persone coinvolte sono state accompagnate in caserma per l’identificazione. lb

