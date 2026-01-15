Ultime News

15 Gen 2026 Il 17 gennaio premiazione
di artisti e attori di "Ticonzero"
15 Gen 2026 Referendum su separazione carriere
dei magistrati, incontro alla Cgil
15 Gen 2026 Colluttazione al centro
commerciale, tre persone ferite
15 Gen 2026 Sant'Antonio abate: la storia
e gli eventi nelle nostre terre
15 Gen 2026 Mons. Giovanni Ricchiuti
il 16 gennaio al Torriani
Nazionali

Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (saltata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro il Bologna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Como-Milan, in campo stasera alle 20:45:  

Como (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri 

Como-Milan sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...