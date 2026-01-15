Ultime News

Diplomacy Magazine – Puntata del 15 gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella ventitreesima puntata – la prima del 2026 – di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Giovanni Umberto De Vito, ambasciatore d’Italia a Caracas. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla di cosa ci insegnano le recenti vicende del Venezuela, mentre Ettore Sequi da Bengasi analizza gli ultimi sviluppi del “caso” Groenlandia.
Nel corso della puntata anche un’intervista di Lucia Rotta a Giorgio Cuzzelli, docente di Sicurezza e Studi strategici alla Lumsa.
