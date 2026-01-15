Ultime News

15 Gen 2026 Minacce all'amministratore di
condominio e auto rigata: condanna
15 Gen 2026 Più integrazione bus-treni
Nuove regole nel trasporto pubblico
15 Gen 2026 Calci, pugni e sassate al capotreno
L'aggressore è un giovane ventenne
15 Gen 2026 Truffa Postepay, la vittima: "Sono
stata ingenua". Punito l'autore
15 Gen 2026 Restauro del Grande Organo
del Santuario: tre anni di lavori
Nazionali

Hellas Verona-Bologna 2-3, Italiano ritrova la vittoria e si rilancia in corsa europea

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-2 l’Hellas Verona nel recupero della 16esima giornata di Serie A, disputato oggi, giovedì 15 gennaio, allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Orban al 13′, replicano Orsolini al 21′, Odgaard al 29′ e Castro al 44′.  

Al 26′ della ripresa l’autogol di Freuler fissa il punteggio sul 3-2 finale. In classifica i felsinei sono all’ottavo posto con 30 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 13 in 19esima posizione insieme al Pisa.  

