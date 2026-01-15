Lo sviluppo delle attività legate al project financing riguardante l’impianto natatorio di piazzale Atleti Azzurri d’Italia ha riportato l’attenzione sull’area degli impianti sportivi al Po che da tempo è interessata da importanti investimenti per lavori di riqualificazione.

Sono in parte conclusi i lavori in capo al Comune, finanziati con fondi del PNRR (Piano Nazionale di ripresa e Resilienza), per un investimento complessivo di 3.050.000 euro, di cui 2.800.00,00 ottenuti appunto grazie agli stanziamenti del PNRR e 250 mila euro finanziati dal Comune.

Nei mesi scorsi, infatti, sono stati portati a termine alcuni importanti interventi quali la manutenzione straordinaria del tetto della vasca olimpionica, l’istallazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto degli spogliatoi della piscina, la sistemazione di piazzale Atleti Azzurri d’Italia con nuovi sottoservizi e asfaltature, nuove cabine elettriche sull’anello stradale della pista di pattinaggio, l’asfaltatura dei vialetti interni, la costruzione dello skatepark e la riasfaltatura della pista ciclistica con nuova segnaletica orizzontale.

Entro la fine del prossimo mese di marzo saranno ultimate due importanti opere molto attese dalle realtà sportive che vivono gli impianti sportivi al Po: la nuova palazzina spogliatoi per il campo di calcio e la pista di pattinaggio con l’abbattimento della vecchia struttura e il nuovo edificio con spogliatoi a servizio di Cremonarena.

Per quanto riguarda gli spogliatoi a servizio del campo da calcio e del pattinodromo va evidenziato che, nei mesi scorsi, vi è stato uno lavoro di stretta collaborazione e confronto tra gli uffici tecnici, l’Ufficio Sport, la ditta incaricata e le associazioni sportive per garantire la continuità delle attività sul campo da calcio nonostante la presenza del cantiere. Questa convivenza ha comportato alcuni comprensibili disagi, ma comunque tollerabili: diversamente l’alternativa sarebbe stata quella di trasferire le attività sportive per l’intera durata dei lavori mettendo ancor più in difficoltà gli atleti e le loro famiglie.

Nei prossimi giorni inizierà la fase finale del cantiere che vedrà l’ultimazione della nuova struttura dedicata al calcio e al pattinaggio e, in parallelo, l’abbattimento del vecchio blocco spogliatoi. Per poter procedere, gli addetti della ditta esecutrice posizioneranno dei prefabbricati allestiti a spogliatoi e che rispondono a tutte le normative vigenti, comprese le disposizioni Coni. Questa soluzione permetterà di utilizzare sia la pista di pattinaggio che il campo da calcio alle due realtà sportive anche durante l’ultima fase del cantiere. I lavori in corso sono finalizzati a migliorare la qualità delle strutture sportive cittadine e, di conseguenza, la fruizione da parte degli utenti: da qui la richiesta della massima collaborazione a tutti i fruitori e alle società sportive innanzitutto.

“Ci apprestiamo a vivere la fase finale di questi importanti investimenti fortemente voluti dall’Amministrazione per valorizzare gli impianti sportivi al Po e tutte le attività che vi si svolgono” – dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi – “Sicuramente è comprensibile la stanchezza generale dovuta al perdurare dei cantieri, ma la fine dei lavori è ormai prossima e, una volta terminati, le realtà sportive potranno beneficiare delle importanti migliorie impiantistiche apportate. Per questo motivo auspico che la fase finale dei lavori sia vissuta con serenità da parte di tutti gli utenti”.

