Investor Day Unipa, Bivona “Punto di partenza per i ricercatori”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per la prima volta organizziamo un Investor Day. Abbiamo seguito gruppi di ricerca che hanno elaborato dei pitch da presentare agli investitori: questo è il risultato di un percorso di venture building iniziato lo scorso luglio e che idealmente si conclude oggi”. Lo ha detto Enzo Bivona, coordinatore scientifico del progetto di Trasferimento Tecnologico del Biodiversity Gateway UniPa, a margine del primo Investor Day dell’Università di Palermo, che si è svolto oggi nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri. “Questo non è un punto finale, semmai un punto di partenza, perché abbiamo aiutato questi ricercatori a trasferire le loro conoscenze verso il mercato. Le progettualità di ricerca sono state articolate attraverso strumenti – il pitch, il piano strategico – che consentono a un investitore di comprendere come la ricerca universitaria possa creare un impatto sulla società”, ha aggiunto.

