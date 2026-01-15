Ultime News

15 Gen 2026 All'Aselli il nuovo percorso SDIA
Più informatica e AI
15 Gen 2026 Minacce all'amministratore di
condominio e auto rigata: condanna
15 Gen 2026 Più integrazione bus-treni
Nuove regole nel trasporto pubblico
15 Gen 2026 Calci, pugni e sassate al capotreno
L'aggressore è un giovane ventenne
15 Gen 2026 Truffa Postepay, la vittima: "Sono
stata ingenua". Punito l'autore
Nazionali

Leao vuole calciare il rigore, Allegri dice no: cos’è successo in Como-Milan

(Adnkronos) –
Rafa Leao ‘litiga’ con Massimiliano Allegri durante Como-Milan. Nella sfida contro il Como di oggi, giovedì 15 gennaio, l’attaccante portoghese si è reso protagonista di un siparietto piuttosto insolito con il suo allenatore, che ha portato a una discussione tra i due. Succede tutto al 43′ del primo tempo, quando l’arbitro Guida assegna calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Kempf su Rabiot. 

Durante il check del Var per possibile fallo di Saelemaekers a inizio azione, Leao prende il pallone e lo porta sul dischetto, pronto a calciare, ma viene richiamato da Nkunku, il tiratore designato. L’attaccante si gira allora verso la panchina di Allegri e va a chiedere spiegazioni, visibilmente sorpreso dalla decisione del suo allenatore. 

Maignan prova a calmare il compagno, mentre Allegri si porta le mani al petto e gli dice: “Calmo, ho deciso io”. Leao, alla fine, accetta la decisione e lascia il pallone a Nkunku, che segna per il momentaneo 1-1. 

 

