15 Gen 2026 Il 17 gennaio premiazione
di artisti e attori di "Ticonzero"
15 Gen 2026 Referendum su separazione carriere
dei magistrati, incontro alla Cgil
15 Gen 2026 Colluttazione al centro
commerciale, tre persone ferite
15 Gen 2026 Sant'Antonio abate: la storia
e gli eventi nelle nostre terre
15 Gen 2026 Mons. Giovanni Ricchiuti
il 16 gennaio al Torriani
Messina, corriere con 4 chili di hashish arrestato agli imbarcaderi

MESSINA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, con la collaborazione del Comando Provinciale di Reggio Calabria, hanno sequestrato 4 chili di hashish e arrestato il corriere che li trasportava. Durante i consuetudinari controlli ai passeggeri ed ai veicoli in transito sullo Stretto, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno intimato l’alt a un’autovettura appena sbarcata dalla costa calabra, condotta da un uomo, già noto alle Forze dell’ordine, in evidente stato di agitazione. I militari hanno rinvenuto, nell’intercapedine tra il tettuccio della macchina ed il rivestimento interno, 40 panetti, dal peso di 50 grammi ciascuno, di sostanza stupefacente del tipo hashish.

mgg/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

© Riproduzione riservata
