Milano-Cortina, De Sanctis “Italia arriva ai due eventi nel migliore dei modi”

VENEZIA (ITALPRESS) – “C’è tanta emozione, soprattutto ho la possibilità di disputare una seconda volta le Olimpiadi e le Paralimpiadi in casa vista la mia passata esperienza a Torino 2006, fu qualcosa d’incredibile. Sono passati 20 anni, i tempi sono cambiati, stiamo andando verso una fase moderna, abbiamo tutti i mezzi per pubblicizzare questi due eventi e trarre vantaggi enormi da quelle che sono le due competizioni più importanti del mondo”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, durante l’evento di presentazione delle Cerimonie Paralimpiche a Venezia.

