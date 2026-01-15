Ultime News

15 Gen 2026 Raddoppio RFI, a Pizzighettone
il Comitato sollecita decisione
15 Gen 2026 Accesso diretto dei camion alla
Green Oleo: ok a modifica Pgt
15 Gen 2026 Casa Sperlari, sciatteria e disordine
L'appello dei "Limpiadores"
15 Gen 2026 Sfratto disabili da casa Aler
Le risposte del Comune
15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
Video Pillole

Milano-Cortina, De Sanctis “Italia arriva ai due eventi nel migliore dei modi”

VENEZIA (ITALPRESS) – “C’è tanta emozione, soprattutto ho la possibilità di disputare una seconda volta le Olimpiadi e le Paralimpiadi in casa vista la mia passata esperienza a Torino 2006, fu qualcosa d’incredibile. Sono passati 20 anni, i tempi sono cambiati, stiamo andando verso una fase moderna, abbiamo tutti i mezzi per pubblicizzare questi due eventi e trarre vantaggi enormi da quelle che sono le due competizioni più importanti del mondo”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, durante l’evento di presentazione delle Cerimonie Paralimpiche a Venezia.

