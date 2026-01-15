Ultime News

15 Gen 2026 Raddoppio RFI, a Pizzighettone
il Comitato sollecita decisione
15 Gen 2026 Accesso diretto dei camion alla
Green Oleo: ok a modifica Pgt
15 Gen 2026 Casa Sperlari, sciatteria e disordine
L'appello dei "Limpiadores"
15 Gen 2026 Sfratto disabili da casa Aler
Le risposte del Comune
15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
Milano-Cortina, De Sanctis “Vogliamo eguagliare quanto fatto a Pechino”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Non abbiamo tanti atleti, abbiamo pochi sport, ma lo sport paralimpico invernale non è quello estivo: è molto complicato e difficile, già arrivare a quei livelli è importante, speriamo di portare a casa medaglie ed eguagliare quello che abbiamo fatto a Pechino”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato paralimpico italiano Marco Giunio De Sanctis durante l’evento di presentazione delle Cerimonie Paralimpiche a Venezia.

