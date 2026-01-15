Milano-Cortina, Malagò “Successo organizzazione dipende dalle Paralimpiadi”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Stessa attenzione a Olimpiadi e Paralimpiadi? Ho cercato di raccontarlo in tutti i modi, credo anche di averlo fatto con forza e con chiarezza. Il successo dell’organizzazione dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi perché è un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò a margine dell’evento di presentazione delle cerimonie delle Paralimpiadi a Venezia. “È uno spettacolo straordinario, i siti di gara saranno gli stessi delle Olimpiadi, si avrà la possibilità di guardare grandi atleti, non solo persone che hanno forme di disabilità, nelle venue dove ci sono state le competizioni olimpiche. E poi è un grande segnale anche di civiltà e infatti il Veneto è straprotagonista delle Paralimpiadi, più di qualsiasi altro territorio”, ha concluso.

pia/gm/mca2