Milano-Cortina, Stefani “La legacy delle Olimpiadi è anche l’inclusione”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Quando si parla di legacy delle Olimpiadi, si deve parlare anche di inclusione, perché i temi più importanti che porteremo avanti dopo le Paralimpiadi saranno proprio quelli dell’accessibilità e dell’inclusione”. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Alberto Stefani, a margine della presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. La Regione del Veneto “ha approvato le linee guida sull’accessibilità – ha proseguito -, dovremo renderle realtà nei luoghi pubblici e ci sono tantissime iniziative che abbiamo in testa per tradurre tutto questo in realtà, perché non sia solo ovviamente qualcosa che ha a che fare con questi giorni, con queste settimane, ma sia qualcosa che duri nel tempo”.

