15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
15 Gen 2026 Fiamma olimpica illumina Varese
Valentina Rodini tra i tedofori
15 Gen 2026 Ultracon scalda i motori: il 17 e 18
gennaio cultura pop a CremonaFiere
15 Gen 2026 Comune di Castelverde, Giulia
Scolari sarà il nuovo assessore
15 Gen 2026 Prefetto Giannelli al Lions Club:
focus su sicurezza e coordinamento
Milano, incendio all’ospedale Sacco: evacuati pazienti di un padiglione

(Adnkronos) – Un incendio si è sviluppato intorno alle 10.00 di oggi nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell’archivio diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i sanitari stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti.  

Nessun ferito o intossicato grazie anche all’azione congiunta di vigili del fuoco e personale interno dell’ospedale. I pazienti sono stati tutti evacuati e i trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno provvedendo alle operazioni di bonifica. 

