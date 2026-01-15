Venerdì 16 gennaio, dalle 12 alle 13.30, l’Aula Magna dell’istituto Torriani ospiterà Mons. Giovanni Ricchiuti, per un incontro dal titolo Pace Disarmata e Disarmante. Ricchiuti, arcivescovo-Vescovo emerito di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, è presidente nazionale di Pax Christi ed è promotore della cultura di pace e della ormai famosa Nota Pastorale che invita alla riduzione delle spese militari. È stato nella delegazione internazionale che, a luglio 2025, è riuscita a portare aiuti in Palestina.

Gli organizzatori stanno lavorando per poter avere, durante l’incontro, anche una testimonianza anche di mons Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, che dovrebbe collegarsi con l’aula magna del Torriani per un saluto.

“La Conferenza Episcopale Italiana con una Nota Pastorale propugna la riduzione delle spese militari, non il ritorno alla leva, come ipotizzato dal ministro Crosetto, ma il servizio civile obbligatorio, la smilitarizzazione dei cappellani militari” spiegano dalla scuola.

“Il documento, nel titolo riprende una frase del Papa Leone XIV, pronunciata appena dopo l’elezione: “Educare ad una pace disarmata e disarmante”. In una intervista ad un quotidiano Mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura e presidente nazionale di Pax Christi, il movimento che ha contribuito alla stesura del testo, è piuttosto preciso sulle posizioni assunte dalla CEI: noi siamo all’opposizione del governo, la via del riarmo non risolve la crisi”.

