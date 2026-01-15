Ultime News

15 Gen 2026 Minacce all'amministratore di
condominio e auto rigata: condanna
15 Gen 2026 Più integrazione bus-treni
Nuove regole nel trasporto pubblico
15 Gen 2026 Calci, pugni e sassate al capotreno
L'aggressore è un giovane ventenne
15 Gen 2026 Truffa Postepay, la vittima: "Sono
stata ingenua". Punito l'autore
15 Gen 2026 Restauro del Grande Organo
del Santuario: tre anni di lavori
Nazionali

Omicidio Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni: 24 anni a Anna Lucia Cecere. Due a Soracco

(Adnkronos) – La Corte d’Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari nel Genovese.  

Dopo una camera di consiglio di sei ore, il presidente della Corte Massimo Cusatti ha letto il verdetto di condanna, escluse le aggravanti. Il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada, è stato condannato a due anni.  

La procura aveva chiesto ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco. “Giustizia è fatta”, ha commentato subito dopo la lettura del dispositivo Silvia Cella, cugina di Nada, presente in aula. “Inaccettabile, ci opporremo”, ha detto Marco Soracco. La Corte ha disposto 90 giorni per le motivazioni. 

