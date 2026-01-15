Ultime News

15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
15 Gen 2026 Fiamma olimpica illumina Varese
Valentina Rodini tra i tedofori
15 Gen 2026 Ultracon scalda i motori: il 17 e 18
gennaio cultura pop a CremonaFiere
15 Gen 2026 Comune di Castelverde, Giulia
Scolari sarà il nuovo assessore
15 Gen 2026 Prefetto Giannelli al Lions Club:
focus su sicurezza e coordinamento
Nazionali

Perquisizioni nella sede del Garante Privacy, indagati Stanzione e gli altri membri Autorità

(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Nell’inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...