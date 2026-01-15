Perquisizioni nella sede del Garante Privacy, indagati Stanzione e gli altri membri Autorità

(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Nell’inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione.