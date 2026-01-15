Ultime News

15 Gen 2026 Minacce all'amministratore di
condominio e auto rigata: condanna
15 Gen 2026 Più integrazione bus-treni
Nuove regole nel trasporto pubblico
15 Gen 2026 Calci, pugni e sassate al capotreno
L'aggressore è un giovane ventenne
15 Gen 2026 Truffa Postepay, la vittima: "Sono
stata ingenua". Punito l'autore
15 Gen 2026 Restauro del Grande Organo
del Santuario: tre anni di lavori
Serie A, Como-Milan 1-0 – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (rimandata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro il Bologna.  

Nella prossima giornata di Serie A il Milan ospita il Lecce a San Siro, mentre il Como sarà di scena all’Olimpico per sfidare la Lazio. 

 

