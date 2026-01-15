La programmazione di CR1 si arricchisce di un nuovo appuntamento settimanale: tornano in palinsesto “Le storie”, programma curato da Simone Bacchetta, in onda ogni giovedì, a partire da giovedì 15 gennaio, alle 21. La prima storia vedrà come protagonista Daniele Perri, settantenne di Marzalengo, che racconterà i segreti della professione del maniscalco, non un semplice mestiere ma un’arte antica e faticosa, che lo ha accompagnato per tutta la vita, tra sacrifici e soddisfazioni.

La settimana successiva ci sposteremo a Torre de’ Picenardi, dove incontreremo Fabio Galetti. Pennello e aerografo ma anche inchiostro, penne e aghi: Fabio è un artista tatuatore, che unisce manualità e creatività nelle sue opere. La passione per il disegno, un talento naturale e ore ed ore di pratica lo hanno portato a decorare caschi di campioni di Formula Uno e Superbike.

Coppe, targhe e medaglie che raccontano fatiche e imprese. Per il terzo appuntamento, al Cambonino, ad accoglierci saranno i custodi del ciclismo cremonese. La sede dell’associazione dedicata alle due ruote conserva reperti e memorie uniche che ci verranno mostrate e raccontate nel corso della puntata. La storia della quarta puntata è quella di Luciano Sassi, l’uomo che ridà vita ai giocattoli di una volta. Perché anche i giocattoli più datati, quando finiscono in abili mani, possono tornare a vivere, e se le mani sono quelle di Luciano, restauratore di Isola Dovarese, il risultato è assicurato.

La quinta e ultima puntata, infine, ci porterà Sant’Angelo Lodigiano, più precisamente nell’atelier del maestro orologiaio Gabriele Ribolini. Un viaggio nel tempo, tra presente e passato, per ridare vita a meccanismi complessi creati secoli fa per misurare il tempo e restaurare orologi antichi, ognuno dei quali porta con sé una propria storia.

Le immagini della nuova stagione delle Storie sono a cura di Anna Nolani, che si è occupata anche del montaggio, e di Tommaso Spingardi. Non vi resta che prendere nota e segnarvi gli appuntamenti sul calendario perché Le Storie stanno per tornare.

