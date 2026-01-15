Video Pillole
Tg News – 15/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Putin “Con europei relazioni storiche ma ora lasciano a desiderare”
– Ok alla risoluzione su Kiev, alcuni leghisti votano contro
– Iran, Trump “Non ci saranno esecuzioni, una buona notizia”
– Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy
– Annabella Martinelli trovata morta in un bosco dei Colli Euganei
– Omicidio Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni
– Milano, incendio in un padiglione dell’ospedale Sacco
– Crans-Montana, Mantovano “Commissione Ue si costituisca parte civile”
– Previsioni 3B Meteo 16 Gennaio
azn
– Putin “Con europei relazioni storiche ma ora lasciano a desiderare”
– Ok alla risoluzione su Kiev, alcuni leghisti votano contro
– Iran, Trump “Non ci saranno esecuzioni, una buona notizia”
– Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy
– Annabella Martinelli trovata morta in un bosco dei Colli Euganei
– Omicidio Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni
– Milano, incendio in un padiglione dell’ospedale Sacco
– Crans-Montana, Mantovano “Commissione Ue si costituisca parte civile”
– Previsioni 3B Meteo 16 Gennaio
azn
© Riproduzione riservata