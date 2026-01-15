Ultime News

15 Gen 2026 Minacce all'amministratore di
condominio e auto rigata: condanna
15 Gen 2026 Più integrazione bus-treni
Nuove regole nel trasporto pubblico
15 Gen 2026 Calci, pugni e sassate al capotreno
L'aggressore è un giovane ventenne
15 Gen 2026 Truffa Postepay, la vittima: "Sono
stata ingenua". Punito l'autore
15 Gen 2026 Restauro del Grande Organo
del Santuario: tre anni di lavori
Video Pillole

Tg News – 15/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Putin “Con europei relazioni storiche ma ora lasciano a desiderare”
– Ok alla risoluzione su Kiev, alcuni leghisti votano contro
– Iran, Trump “Non ci saranno esecuzioni, una buona notizia”
– Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy
– Annabella Martinelli trovata morta in un bosco dei Colli Euganei
– Omicidio Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni
– Milano, incendio in un padiglione dell’ospedale Sacco
– Crans-Montana, Mantovano “Commissione Ue si costituisca parte civile”
– Previsioni 3B Meteo 16 Gennaio
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...