Video Pillole
Tg Sport – 15/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter piega la resistenza del Lecce, decide Pio Esposito
– Il Napoli sbatte sul muro del Parma, finisce 0-0
– Australian Open, debutto con Gaston per il campione in carica Sinner
– Motogp, presentata a Roma la Ducati VR46 di Valentino Rossi
– Coppa d’Africa, la finalissima sarà Marocco – Senegal

