Ultime News

15 Gen 2026 Raddoppio RFI, a Pizzighettone
il Comitato sollecita decisione
15 Gen 2026 Accesso diretto dei camion alla
Green Oleo: ok a modifica Pgt
15 Gen 2026 Casa Sperlari, sciatteria e disordine
L'appello dei "Limpiadores"
15 Gen 2026 Sfratto disabili da casa Aler
Le risposte del Comune
15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
Video Pillole

Tg Sport – 15/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter piega la resistenza del Lecce, decide Pio Esposito
– Il Napoli sbatte sul muro del Parma, finisce 0-0
– Australian Open, debutto con Gaston per il campione in carica Sinner
– Motogp, presentata a Roma la Ducati VR46 di Valentino Rossi
– Coppa d’Africa, la finalissima sarà Marocco – Senegal
