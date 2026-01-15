Ucraina, via libera Camera a risoluzione centrodestra. No dei leghisti Sasso e Ziello

(Adnkronos) – Via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione unitaria della maggioranza, sulle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. L’Aula ha proceduto a votazioni dei testi per parti separate. L’assemblea ha respinto le sei risoluzioni presentate in ordine sparso dalle opposizioni: dal Pd, da M5S, da Avs, +Europa e Iv.

A quanto si apprende, tra i 49 no al testo unitario di risoluzioni del centrodestra sulle comunicazioni del ministro Crosetto (186 i sì, 81 gli astenuti) figurano anche nomi della Lega. Tra questi i deputati salviniani Edoardo Ziello e Rossano Sasso, sottosegretario alla Scuola. A dire no al testo unitario del centrodestra anche l’ex FdI, Emanuele Pozzolo.

“La Lega ha da sempre a cuore la pace, la risoluzione di oggi impegna il governo a una strategia che recepisce quanto chiesto dal nostro gruppo e da Salvini, che chiede di spendersi per la via diplomatica. Ora si è messo nero su bianco che gli aiuti militari siano solo difensivi” dice in Aula, parlando in dichiarazione di voto il deputato leghista Eugenio Zoffili. “Mai poi militari italiani in Ucraina, è una promessa che facciamo in quest’Aula”, avverte. “Dopo aver ottenuto che gli aiuti siano difensivi e che venga data priorità agli aiuti umanitari” la Lega “voterà a favore di questo atto di indirizzo, nella ragionevole speranza che si possa avvicinare il momento in cui le armi finalmente taceranno e la gente cesserà di morire, senza però che la sovranità ucraina sia stata cancellata e la sua libertà soppressa, non esiste infatti pace senza queste due condizioni” conclude.