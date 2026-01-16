Ultime News

16 Gen 2026 Inseguimento e arresto a Marzalengo
Recuperati 400 grammi di droga
16 Gen 2026 Giovane bresciano segnalato come
assuntore di sostanze stupefacenti
16 Gen 2026 Termine attività dottor Mariotti,
medico di famiglia Cremona Centro
16 Gen 2026 Prezzi al consumo, non frena
l'inflazione: aumenti fino al 14,5%
16 Gen 2026 "Aspettando il Paf", il 23 gennaio
incontro con Paolo Di Stefano
Video Pillole

All’Onu i dissidenti iraniani Alinejad e Batebi “Agite, basta riunioni”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, riunito giovedì pomeriggio d’urgenza sulla repressione delle proteste in Iran, il momento più esplosivo e emotivamente potente è arrivato con le testimonianze di due dissidenti e giornalisti iraniani negli Stati Uniti, Masih Alinejad e Ahmad Batebi, invitati dagli Stati Uniti a intervenire davanti agli ambasciatori. Ma la loro presenza non si è fermata dentro la sala: subito dopo la riunione, parlando con i giornalisti in attesa, hanno rilanciato con parole ancora più nette, chiedendo non solo condanne, ma scelte concrete.

