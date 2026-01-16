Ultime News

Artico, Bernini “Italia protagonista per la ricerca”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’Artico non siamo all’anno zero. Nella stazione italiana alle isole Svalbard ci sono tutti, ricercatori e Difesa. Siamo protagonisti nel mondo artico e nelle scienze polari, abbiamo cominciato cinquant’anni fa ad investire profondamente: capitale umano, materiali e infrastrutture”. Così il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, durante la conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a Villa Madama.

