Ultime News

16 Gen 2026 Inseguimento e arresto a Marzalengo
Recuperati 400 grammi di droga
16 Gen 2026 Giovane bresciano segnalato come
assuntore di sostanze stupefacenti
16 Gen 2026 Termine attività dottor Mariotti,
medico di famiglia Cremona Centro
16 Gen 2026 Prezzi al consumo, non frena
l'inflazione: aumenti fino al 14,5%
16 Gen 2026 "Aspettando il Paf", il 23 gennaio
incontro con Paolo Di Stefano
Video Pillole

Artico, Crosetto “Costruire un sistema di regole”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disponibili, come abbiamo fatto finora, a impegnarci come difesa perché l’asse della difesa è fondamentale per il supporto su cui fare ricerca, diplomazia ed è il basamento sui cui il Paese si presenta e ci consente di far parte di consessi internazionali”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, organizzata a Villa Madama. “In quella zona che è la terra di nessuno occorre che ci sia qualcuno che costruisca delle regole”, ha aggiunto.

sat/azn
(Fonte video: Farnesina)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...