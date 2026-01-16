Ultime News

16 Gen 2026 Inseguimento e arresto a Marzalengo
Recuperati 400 grammi di droga
16 Gen 2026 Giovane bresciano segnalato come
assuntore di sostanze stupefacenti
16 Gen 2026 Termine attività dottor Mariotti,
medico di famiglia Cremona Centro
16 Gen 2026 Prezzi al consumo, non frena
l'inflazione: aumenti fino al 14,5%
16 Gen 2026 "Aspettando il Paf", il 23 gennaio
incontro con Paolo Di Stefano
Nazionali

Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince il prime time con il 23% di share

(Adnkronos) –
E’ Rai1 con ‘Don Matteo 15’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 15 gennaio 2026. La seconda puntata della 15ma stagione della celebre fiction è stata vista da 3.859.000 spettatori, registrando il 23% di share. Canale5, con ‘Forbidden Fruit’ ha incollato davanti al video 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%. Italia1 con ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte 1’ è stato scelto da 1.023.000 spettatori con il 6.4, mentre Rai3, che trasmetteva ieri ‘Splendida Cornice, ha ottenuto un ascolto medio di 1.006.000 spettatori per il 6.2% di share. 

Rete4 ieri proponeva ‘Dritto e Rovescio’, visto da 869.000 spettatori per il 6.6% di share, mentre su La7 ‘Piazzapulita’ ha tenuto davanti allo schermo 782.000 spettatori realizzando il 5.5% di share. Rai2, con il suo ‘Ore 14 Sera’, ha intrattenuto 732.000 spettatori, con share al 5.2%. 

Nell’Access prime time Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto un ascolto medio di 5.188.000 spettatori pari al 25.4%, mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ è stato la scelta di 4.861.000 spettatori con share al 23.7%. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...