Il nuovo anno, per il Porte Aperte Festival, si apre con la prima di una lunga serie di iniziative, dal titolo Aspettando il Paf 2026 che faranno da accompagnamento fino all’undicesima edizione della rassegna, prevista per il 4-5-6-7 giugno.

L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio, alle ore 18.30, presso le Scuderie del Fico in via Plasio 21. Si tratta della riproposizione dell’incontro, inserito nel programma di Bookcity Milano anche a Cremona e annullato per cause esterne, dedicato all’ultimo romanzo di Paolo Di Stefano: Una giornata meravigliosa (Ed. Feltrinelli).

Di Stefano, noto giornalista e scrittore, già responsabile della pagina culturale del Corriere della Sera, dove attualmente è inviato speciale, ha lavorato anche per La Repubblica e in veste di editor per la casa editrice Einaudi. Ha insegnato Cultura giornalistica alla facoltà di Lettere dell’Università Statale di Milano. È autore di diversi romanzi, oltre che di opere di saggistica e di poesia.

Una giornata meravigliosa racconta storie che accadono in una calda giornata estiva, “vite fatte di banalità, chiacchiere, poesia, esplosioni di gioia e di follia, incontri sessuali, sguardi fatali, svolte, epifanie, incidenti, riflessioni sublimi, depressioni, bombe e macerie, settimane della moda, annunci ridicoli, notiziari spaventosi, borborigmi insopportabili, piccoli riti quotidiani”.

L’incontro con l’autore sarà condotto da Elena Cappellini, comparatista e traduttrice, componente del gruppo delle curatrici di Alter, il segmento dedicato alla traduzione, che dal 2022 apre il programma della quattro giorni estiva del Paf.

