16 Gen 2026 Inseguimento e arresto a Marzalengo
Recuperati 400 grammi di droga
16 Gen 2026 Giovane bresciano segnalato come
assuntore di sostanze stupefacenti
16 Gen 2026 Termine attività dottor Mariotti,
medico di famiglia Cremona Centro
16 Gen 2026 Prezzi al consumo, non frena
l'inflazione: aumenti fino al 14,5%
16 Gen 2026 "Aspettando il Paf", il 23 gennaio
incontro con Paolo Di Stefano
Australian Open, Sinner scherza su Alcaraz: “Non mi manca”. Poi boccia il nuovo kit

Jannik Sinner non sente la mancanza di Carlos Alcaraz. O almeno, non sempre. La risposta dell’azzurro arriva con un sorriso direttamente da Melbourne, dove ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo test prima degli Australian Open. “No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos”, ha risposto Sinner, lasciando trasparire una forte ironia che spesso accompagna una rivalità ben consolidata. Nel 2025, infatti, Alcaraz e Sinner, rispettivamente numero 1 e numero 2 del ranking mondiale, si sono incrociati più volte nelle fasi decisive dei tornei, alimentando un duello che sta inevitabilmente segnando un’epoca nel tennis.  

 

Non solo campo. Tra le altre cose, a Sinner è stato chiesto se il kit indossato contro Auger-Aliassime sarà lo stesso che utilizzerà per il torneo. “Questo è l’outfit per la sessione diurna, ma ne ho anche un altro per la sera!”, ha spiegato.  

“Se prendo parte al processo decisionale con Nike? L’anno prossimo potrò dire più la mia sui colori, diciamo così”, ha detto, lasciando intendere che il giallo ‘senape’ non lo abbia convinto del tutto.  

