Incidente, poco dopo le 17, in via Mantova, nel tratto che conduce dall’uscita dell’autostrada verso la rotatoria di via Zaist. Coinvolta una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento è venuta a collisione con un mezzo pesante della ditta Mangimi Veronesi. In seguito all’urto, l’auto si è inclinata su un lato ed è rimasta incastrata tra il camion e il guard rail. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma l’incidente, accaduto ad un’ora di punta, ha causato pesanti ripercussioni al traffico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti, gli agenti della polizia locale di Cremona e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli, in seguito rimossi. La viabilità è stata gestita in modo tale da ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Sul tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, si sono formate lunghe code di veicoli.

S.P.

