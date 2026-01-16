Auto incastrata tra un camion
e il guardrail: traffico in tilt
Incidente, poco dopo le 17, in via Mantova, nel tratto che conduce dall’uscita dell’autostrada verso la rotatoria di via Zaist. Coinvolta una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento è venuta a collisione con un mezzo pesante della ditta Mangimi Veronesi. In seguito all’urto, l’auto si è inclinata su un lato ed è rimasta incastrata tra il camion e il guard rail. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma l’incidente, accaduto ad un’ora di punta, ha causato pesanti ripercussioni al traffico.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti, gli agenti della polizia locale di Cremona e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli, in seguito rimossi. La viabilità è stata gestita in modo tale da ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Sul tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, si sono formate lunghe code di veicoli.
S.P.