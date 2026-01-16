Ultime News

16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
16 Gen 2026 Fiamma Olimpica, il programma
di Cremona e Crema
Video Pillole

Bernini “Università, ricerca e diplomazia scientifica sono vettori di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Se i ricercatori, le università di paesi che hanno dei conflitti si dichiarassero guerra sarebbe la fine di tutto. Le università, la ricerca, la diplomazia scientifica sono dei vettori di pace”. Ha dichiarato il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini a margine della Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, che si è svolta oggi a Villa Madama. Sempre parlando della diplomazia scientifica ha aggiunto: “Il motivo per cui non ho mai accettato azioni di boicottaggio, a prescindere dalle questioni israelo-palestinesi o Russia e Ucraina, è perché portano allontanamento e conflitto. Bisogna continuare a far lavorar i ricercatori insieme perché è dalla loro capacità di fare coesione e sistema che nasce la speranza di pace”.

