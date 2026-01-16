Carabinieri salvano un neonato in gravi difficoltà respiratorie nell’Avellinese

AVELLINO (ITALPRESS) – Una giovane donna dell’hinterland del capoluogo irpino, mentre si trovava in auto bloccata nel traffico di Mercogliano, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino segnalando che il figlio, un lattante di appena due mesi che aveva con sé, versava in gravi condizioni di salute e necessitava con urgenza di soccorso sanitario. Intuita immediatamente la situazione di estrema emergenza, l’operatore della Centrale Operativa ha provveduto ad allertare il servizio 118. Nello stesso frangente, l’autovettura con a bordo i genitori e il neonato si è fermata lungo la viabilità cittadina, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, impegnata in un servizio di controllo della circolazione stradale, è stata avvicinata dalla donna che, visibilmente scossa, chiedeva aiuto. I militari, resisi conto delle critiche condizioni del bambino, colto da crisi respiratorie, e dello stato di forte agitazione della madre, hanno fatto salire a bordo dell’auto di servizio la donna e il piccolo, accompagnandoli con la massima urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, già preventivamente allertato. Giunti in ospedale, il neonato è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario. Dopo alcuni giorni di ricovero, superata la fase di emergenza, il piccolo è stato riportato a casa.

(Fonte video: Carabinieri Avellino)