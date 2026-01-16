E’ stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione e ad una multa di 500 euro, Alberto, finito a processo per una truffa online ai danni di un acquirente che lo aveva pagato per comprare una macchina fotografica posta in vendita su eBay a fine ottobre 2020. Alla vittima, il venditore aveva inviato le foto della macchina e tra i due c’erano stati vari scambi di messaggi su whatsApp per trattare il prezzo, di qualche centinaia di euro, ma alla fine la macchina fotografica, nonostante il regolare pagamento, non era mai arrivata a destinazione.

“L’ho contattato più volte”, ha spiegato la vittima in aula. “Prima mi ha detto di essere ammalato, poi di aver avuto problemi a ritrovare i documenti dell’ordine di acquisto. Poi più nulla”. Gli inquirenti, in seguito alla denuncia, erano risaliti all’identità dell’imputato dagli accertamenti sul conto corrente sul quale l’acquirente aveva effettuato il versamento e sull’utenza telefonica collegata.

S.P.

