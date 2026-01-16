Ultime News

16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
16 Gen 2026 Fiamma Olimpica, il programma
di Cremona e Crema
Coppa del mondo sci, Franzoni da favola: trionfo nel SuperG di Wengen

Giovanni Franzoni da favola nel Super-G di Wengen, in Svizzera. L’azzurro vince la sua prima gara in Coppa del Mondo e regala all’Italia un successo indimenticabile in una pista sacra per lo sci alpino, a tre settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso la sua gara in 1.45.19 davanti a Babinsky (+0.35) e von Allmen (+0.37). Quarto il favorito Odermatt, che a fine gara si è anche congratulato con lui per la vittoria. “È stata finora una settimana strana – ha detto a Rai Sport – ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma mi sono detto ‘Qua o si va o non si va’. Ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio, è intervenuto il fato”.  

Ma chi è Giovanni Franzoni? Lo sciatore azzurro, 24 anni, è nato il 30 marzo 2001 a Manerba del Garda, in provincia di Brescia. Compete nello sci alpino e soprattutto nella velocità (discesa libera e Super G). Nel suo palmares ci sono 3 ori nei Mondiali Juniores giovanili (supergigante a Bansko 2021, discesa libera e combinata a Panorama 2022), oltre a un argento nello slalom gigante a Bansko 2021 e un bronzo nel supergigante a Panorama 2022. Poche settimane fa, aveva trovato il suo primo podio in Val Gardena, con un terzo posto nel SuperG.
 

