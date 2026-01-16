Cremona e Crema sono pronte ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, in programma sabato 17 gennaio, con una mattinata che coinvolgerà cittadini, istituzioni e mondo sportivo.

L’ingresso del convoglio olimpico in territorio di Cremona è previsto attorno alle 8.30 da viale Po, proveniente da Castelvetro Piacentino. La partenza ufficiale della staffetta avverrà alle 8.40 da largo Moreni: da lì la Fiamma seguirà un percorso articolato che toccherà viale Po, piazza Cadorna, via del Giordano, via Mosa e via Santa Maria in Betlem, per poi entrare nel centro storico.

Il tratto più suggestivo sarà quello affidato ai tedofori, con il passaggio in piazza del Comune tra le 9.15 e le 9.25 e l’attraversamento della Galleria XXV Aprile tra le 9.20 e le 9.30, dove è previsto un momento musicale a cura degli allievi del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, a sottolineare l’identità di Cremona come città della musica. La staffetta proseguirà quindi lungo corso Campi, via Palestro e via Dante, fino a largo Ragazzi del ’99, punto di uscita dalla città attorno alle 10, prima di dirigersi verso Crema e poi Brescia.

Tra i tedofori attesi a Cremona spicca il nome di Giacomo Gentili, argento olimpico a Parigi 2024 nel quattro di coppia, atleta delle Fiamme Gialle e della Canottieri Bissolati. La sua frazione sarà quella con partenza da via del Giordano al civico 75, all’orario indicativo delle 08:57. Il punto di inizio sarà indicato con il numero 9.

Nel complesso saranno 32 i tedofori, ciascuno impegnato su circa 200 metri, accompagnati da un convoglio di sicurezza e supporto composto da una ventina di mezzi. Il punto di ritrovo e briefing tecnico è stato individuato al Centro CR2 Sinapsi, che fungerà esclusivamente da collection point, secondo i protocolli della Fondazione Milano Cortina 2026.

Sul piano della viabilità non è previsto il blocco totale delle strade, ma alcune modifiche temporanee interesseranno il centro e il mercato settimanale, con divieti di sosta e presidi della Polizia Locale per garantire la sicurezza dei pedoni.

La Fiamma proseguirà poi per Crema dove arriverà attorno alle 12, con partenza da piazzale Croce Rossa e arrivo al parcheggio della buca di viale Santa Maria, dopo un percorso urbano che coinvolgerà 13 tedofori, con passaggi ogni 250–300 metri.

La città propone anche un’esperienza suggestiva: assistere al passaggio della Fiamma dalla terrazza panoramica del campanile del Duomo. Il ritrovo è fissato alle 11 in via Vescovato 10, con salita guidata da Francesco Pavesi tra orologio settecentesco, cella campanaria e terrazza, da cui sarà possibile seguire la staffetta dall’ingresso in città fino all’uscita da Porta Serio. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione.

Accanto alla staffetta, Crema ha organizzato una giornata di sport e cultura sportiva, con incontri con atleti olimpici e paralimpici, esibizioni, momenti divulgativi e attività nelle principali piazze del centro.

