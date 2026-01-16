Ultime News

16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
16 Gen 2026 Fiamma Olimpica, il programma
di Cremona e Crema
Cultura

"Follie d'arte": foulard e lampade
artistiche in mostra al San Paolo

Alcune delle opere in mostra
Fill-1

Venerdì 16 gennaio, ore 19, al San Paolo Caffè inaugurazione della mostra Follie d’arte, un varco verso un mondo dove la fantasia non dorme mai. L’esposizione, assolutamente originale e unica, ha come protagoniste le opere di Erminia Ganasalli e di Stefano Maggio. Due spiriti affini, due creativi fuori rotta, in un unico allestimento spettacolare.

Erminia Ganassali porta i suoi foulard d’arte: trame visionarie, colori che si ribellano alla timidezza, stoffe che sembrano raccontare storie appena sussurrate.

Stefano Maggio risponde con lampade nate dal riciclo di materiali industriali: stadere, testate di motore, ferri dimenticati che nelle sue mani tornano a vivere come creature luminose, ironiche, quasi mitologiche.

Insieme hanno creato una mostra diversa da tutte le altre, un piccolo rito collettivo dove l’immaginazione prende il comando. La mostra rimarrà aperta fino al 7 febbraio.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...