Venerdì 16 gennaio, ore 19, al San Paolo Caffè inaugurazione della mostra Follie d’arte, un varco verso un mondo dove la fantasia non dorme mai. L’esposizione, assolutamente originale e unica, ha come protagoniste le opere di Erminia Ganasalli e di Stefano Maggio. Due spiriti affini, due creativi fuori rotta, in un unico allestimento spettacolare.

Erminia Ganassali porta i suoi foulard d’arte: trame visionarie, colori che si ribellano alla timidezza, stoffe che sembrano raccontare storie appena sussurrate.

Stefano Maggio risponde con lampade nate dal riciclo di materiali industriali: stadere, testate di motore, ferri dimenticati che nelle sue mani tornano a vivere come creature luminose, ironiche, quasi mitologiche.

Insieme hanno creato una mostra diversa da tutte le altre, un piccolo rito collettivo dove l’immaginazione prende il comando. La mostra rimarrà aperta fino al 7 febbraio.

© Riproduzione riservata