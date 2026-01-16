Groenlandia, Kupchan “Europei solo uniti possono dissuadere Trump”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per me è impensabile che il presidente degli Stati Uniti possa ordinare un attacco armato contro un alleato. Gli alleati sono partner, non avversari. E penso che, alla fine, Trump arriverà alla conclusione che può ottenere tutto ciò che vuole senza acquisire nulla: abbiamo già una base militare, abbiamo un accordo del 1951, aggiornato, che consente di installare un altro radar in Groenlandia o aumentare la presenza navale per contrastare Russia e Cina”. Lo dice all’Italpress Charles A. Kupchan, docente di Relazioni internazionali alla Georgetown University, a margine della presentazione del libro “La scossa globale” all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara.

