16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
16 Gen 2026 Fiamma Olimpica, il programma
di Cremona e Crema
Groenlandia, Kupchan “Europei solo uniti possono dissuadere Trump”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per me è impensabile che il presidente degli Stati Uniti possa ordinare un attacco armato contro un alleato. Gli alleati sono partner, non avversari. E penso che, alla fine, Trump arriverà alla conclusione che può ottenere tutto ciò che vuole senza acquisire nulla: abbiamo già una base militare, abbiamo un accordo del 1951, aggiornato, che consente di installare un altro radar in Groenlandia o aumentare la presenza navale per contrastare Russia e Cina”. Lo dice all’Italpress Charles A. Kupchan, docente di Relazioni internazionali alla Georgetown University, a margine della presentazione del libro “La scossa globale” all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara.

