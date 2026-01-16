Ultime News

16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Video Pillole

Lazio, Angelilli “Entro fine 2027 spenderemo tutti i fondi UE”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un lavoro molto complesso ma siamo soddisfatti perché siamo in tabella di marcia, spenderemo tutti i fondi entro il 31 dicembre 2027 e per il 2026 abbiamo 640 milioni di euro. Saremo pronti il 1 gennaio 2028 per la prossima programmazione europea”. Così Roberta Angelilli, vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, presentando le nuove opportunità della Programmazione regionale 2026/2028 cofinanziata dal FESR. “Il Lazio sta andando molto bene ma dobbiamo fare di più perché le sfide, soprattutto internazionali, sono tante – osserva – ma daremo manforte alle nostre imprese, soprattutto sull’export, accesso al credito ma anche fondo perduto. Ci aiuterà anche la Bei con 120 milioni per l’accesso al credito e 100 milioni dal governo nazionale per investimenti a fondo perduto”.

xb1/trl/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...