Ultime News

16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Video Pillole

Lazio, Rocca “Su durata ricette serve serietà, dalle opposizioni il delirio”

ROMA (ITALPRESS) – “Serve serietà. Per una prescrizione breve, quella che deve essere fatta entro 72 ore, a volte le persone si rivolgono al ReCUP anche dopo 10 giorni, però poi il calcolo del rispetto delle liste d’attesa mi viene dal giorno dell’emissione della ricetta. Tutto questo non è corretto. È un delirio quello che sta uscendo dalle opposizioni, Alessio D’Amato” con quella lavagnetta sembra “Oronzo Cana’ perché mi dà sempre l’impressione che lui sia capitato nel mondo della sanità per caso, che l’abbia attraversato senza aver compreso quello di cui si parla. Questo provvedimento mette chiarezza e ordine sulle prescrizioni”. Così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, a margine di una conferenza stampa risponde al consigliere regionale, Alessio D’Amato, che critica il provvedimento che dal 1 febbraio riduce i tempi di validità delle impegnative per visite ed esami specialistici. “Noi non ci stiamo sottraendo alle nostre responsabilità – assicura -, ma quando il medico dice che devi avere la prestazione entro 30 giorni e oltre 50mila persone la chiedono oltre il quarantesimo giorno dall’emissione qualcosa non torna. Serve responsabilità”.

xb1/trl/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...