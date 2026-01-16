Lilly a Milano Cortina per promuovere la cultura della salute





MILANO (ITALPRESS) – Sport e scienza insieme per superare ogni sfida: è questo il fil rouge delle attività che Lilly, sponsor di Milano Cortina 2026, metterà in campo in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Numerose le attività promosse da Lilly nel corso delle prossime settimane: dal lancio della nuova campagna “Never Over” ai “live sites” a Milano e Cortina, luoghi esperienziali in cui seguire le gare olimpiche e scoprire i successi della medicina e dello sport negli ultimi anni. Arriva inoltre a Milano una nuova tappa di The Impossible Gym, la palestra “impossibile” in versione invernale, per far sperimentare di persona le difficoltà e gli ostacoli invisibili che le persone affette da obesità affrontano ogni giorno.

f12/mgg/gtr

© Riproduzione riservata