Machado: “Ho dato Nobel a Trump perché se lo merita”. Ma il web lo prende in giro

(Adnkronos) – La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha spiegato di aver consegnato al presidente statunitense Donald Trump la medaglia del Premio Nobel per la Pace “perché se la merita”. Rispondendo a una domanda sul fatto che il Nobel non sia formalmente trasferibile, Machado ha chiarito a Fox News che si è trattato di un gesto simbolico, definendolo “un momento molto emozionante”.

“Ho deciso di presentare la medaglia del Premio Nobel per la Pace a nome del popolo del Venezuela – ha affermato la leader dell’opposizione, aggiungendo di essere – molto grata per l’opportunità di parlare con il presidente Trump”. Machado ha sottolineato di aver agito con “una grande responsabilità”, in rappresentanza di un popolo che, a suo dire, apprezza l’impegno di Trump “non solo per la libertà dei venezuelani, ma dell’intero emisfero”.

Trump aveva ringraziato Machado sui social, ovviamente dal suo profilo Truth: “È stato un onore incontrare María Corina Machado, del Venezuela, oggi. Lei è una donna meravigliosa che ne ha passate tante. Marìa mi ha donato il suo Nobel per la pace per il lavoro che ho fatto. Un gesto di rispetto reciproco. Grazie Marìa!”.

La mancata vittoria del Nobel per la pace è stato un boccone amaro per Donald Trump, che a ogni appuntamento ripete alla stampa di “aver fatto finire otto guerre”. Il suo malcontento era esploso già lo scorso ottobre, dopo la vittoria di Machado: “Il Comitato per il Nobel ha dimostrato che antepongono la politica alla pace”, aveva scritto in un post su X il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, “il presidente Trump continuerà a fare accordi di pace nel mondo, a porre fine a conflitti e salvare vite”.

Sulla decisione di non conferire il premio tanto ambito a Donald Trump, il presidente del Comitato del Nobel per la pace Jorgen Watne Frydnes aveva chiarito rispondendo ai giornalisti che “basiamo le nostre decisioni unicamente sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel”.

Mentre il presidente degli Stati Uniti ostenta gratitudine e orgoglio per il gesto di Machado, il web non perdona. Su X stanno spopolando meme e prese in giro a Trump di ogni tipo: da Homer Simpson che ruba una laurea al vicino Ned Flanders in una puntata dei Simpson a un utente che ironizza: “La prossima settimana riceverà il suo Premio Oscar, il suo Pallone d’Oro e la sua terza stella Michelin”.

“Se compro un anello del Super Bowl su Ebay, vuol dire che ho vinto il Super Bowl?”, è la domanda, piuttosto retorica, di un altro utente su X. E ancora “Un premio Nobel offerto come una bottiglia di vino a una cena”.

Un altro livello lo raggiunge Jimmy Kimmel. Il celebre showman americano, tornato in onda dopo essere stato sospeso dalla propria rete proprio su pressioni di Trump, nel suo programma ‘Jimmy Kimmel Live!’ ha ‘offerto’ al presidente americano uno dei suoi premi. Uno dopo l’altro il presentatore espone tutti i suoi premi.

E poi chiude: “La scelta è tua, consegnerò personalmente uno o tutti questi premi nello Studio Ovale, ma solo se ritirerà l’ICE da Minneapolis”.