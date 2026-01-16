Ultime News

16 Gen 2026 Crisi Sogis, il 22 gennaio
audizione in Regione
16 Gen 2026 L’opera si Rivela, ultimo
appuntamento con "Don Chisciotte"
16 Gen 2026 Commercio cittadino in crescita:
a dicembre visitatori +12%
16 Gen 2026 Cremona Gospel Choir
verso un grande concerto
15 Gen 2026 All'Aselli il nuovo percorso SDIA
Più informatica e AI
Nazionali

Meloni posta foto con Takaichi stile manga

(Adnkronos) – Dalla foto in “stile manga” alla mascotte in dono. A margine della visita della presidente del Consiglio a Tokyo, c’è spazio per un siparietto tra Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi.  

 

 

 

“Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia”, scrive Meloni sui social, a corredo di uno scatto che ritrae le due leader sorridenti accanto alla versione manga della stessa immagine. In occasione dell’incontro, Takaichi ha omaggiato la premier italiana con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita) e alcuni disegni realizzati da bambini. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...