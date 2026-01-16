Ultime News

16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Nazionali

Nicola Savino, il rapporto con il padre: “È stato assente, ma meraviglioso”

(Adnkronos) –
“Ho avuto un padre assente”. Nicola Savino ospite a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 17 gennaio alle 17.05 su Rai 1, ha parlato di una grande fragilità personale che lo accompagna da sempre: “Ho una vena di malinconia che tengo a bada… avendo avuto un papà che ha sofferto di depressione, quindi è una cosa che temo molto…”. E ha aggiunto: “Avevo una mamma molto ansiosa, quell’ansia me l’ha proprio trasmessa”. 

Ripercorrendo l’infanzia, Nicola l’ha definita “solitaria”. Poi ha ricordato alcuni dei giochi che faceva con bambino: “Cameretta, Lego, costruzioni, regali che mi portava mio papà perché andava all’estero”. Il padre era un ingegnere e lavorava sui pozzi petroliferi, motivo per il quale il padre era spesso fuori casa: “Io ero sempre senza il papà. Per motivi di lavoro, che è una cosa che un bambino capisce poco”, ha detto. 

Savino ha ricordato un dialogo avuto con il padre poco tempo che quest’ultimo venisse a mancare: “Mi ha detto: ‘Sono stato un buon padre?'”. E la sua risposta è stata senza esitazioni: “No, tu sei stato un padre meraviglioso”. “Ce lo siamo detti – ha aggiunto – è importante dirsi le cose”.  

Sul lato sentimentale, invece, Savino sfoggia l’ironia sui suoi anni da dj: «Donne? Poche, pochissime. Io sono stato un Dj atipico”. E ha concluso: “Un bravo guaglione, diciamo, o almeno mi dipingo così”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...