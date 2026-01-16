Ultime News

16 Gen 2026 Crisi Sogis, il 22 gennaio
audizione in Regione
16 Gen 2026 L’opera si Rivela, ultimo
appuntamento con "Don Chisciotte"
16 Gen 2026 Commercio cittadino in crescita:
a dicembre visitatori +12%
16 Gen 2026 Cremona Gospel Choir
verso un grande concerto
15 Gen 2026 All'Aselli il nuovo percorso SDIA
Più informatica e AI
Nazionali

Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, venerdì 16 gennaio, la Dea affronta il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena, mentre quella di Gilardino ha pareggiato contro l’Udinese per 2-2 dell’ultimo turno di campionato. 

 

La sfida tra Pisa e Atalanta è in programma oggi, venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino. 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

 

Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...