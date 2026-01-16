Tra affreschi secolari e il fascino silenzioso di un magnifico chiostro, Palazzo Guazzoni Zaccaria (Corso Pietro Vacchelli 60, Cremona) si prepara ad accogliere due pomeriggi di eleganza e stile. Ogni sala racconta una storia: volte affrescate che giocano con la luce, angoli segreti che custodiscono dettagli preziosi, corridoi che profumano di storia e cultura e un luogo divenuto ormai simbolo di ospitalità e cultura per la città.

In questo contesto, la moda diventa esperienza, mentre lo shopping si trasforma in un percorso sensoriale tra bellezza e Made in Italy. E’ in questa cornice che Alberto Zambelli e l’imprenditore Roberto Parolini Zambelli aprono le porte dell’headquarter e dell’intero Palazzo per due giornate dedicate allo shopping esclusivo, il 24 e 25 gennaio 2026, dalle 14 alle 20, con ingresso gratuito.

I visitatori potranno scoprire una selezione curata di collezioni di abbigliamento e accessori 100% Made in Italy, firmate da designer indipendenti: Alberto Zambelli, Alabama Muse, Thot Gioielli, Spiritual Bag, Phos Beauty e Inside Me. Dai capi sartoriali di Zambelli, alle ecopellicce di Alabama Muse, passando per la maglieria raffinata di Inside Me, fino ai gioielli unici di Thot Gioielli, alle borse iconiche di Spiritual Bag e ai prodotti skincare di Phos Beauty, ogni ambiente diventa un palcoscenico di stile.

A completare l’esperienza, la presenza di Dolciaria Sorelle Rivoltini, simbolo gastronomico di Cremona, con il loro celebre torrone artigianale, prodotto principe della città. I visitatori potranno degustare e acquistare l’intera gamma dei loro prodotti, unendo la tradizione locale al fascino contemporaneo della moda. Il profumo dolce del torrone si mescola all’eleganza dei tessuti, creando un’esperienza sensoriale unica.

Alberto Zambelli, reduce dal successo internazionale in Giappone – con due riconoscimenti da Lineapelle e un percorso consolidato in Oriente – rafforza in Italia la sua presenza one to one, in vista della Milano Fashion Week. L’evento è pensato per valorizzare il Made in Italy e proporre look esclusivi, disponibili a prezzi speciali solo per questi due pomeriggi.

Durante entrambe le giornate, alle 15 e alle 18, sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita del Palazzo, scoprendo sale solitamente chiuse al pubblico, dettagli nascosti e scorci segreti.

“Private Sale” è molto più di un pomeriggio di shopping: è un’immersione totale in un angolo di Cremona dove storia, arte, dolcezza e fashion dialogano grazie a: Alberto Zambelli – Alabama Muse – Thot Gioielli – Spiritual Bag – Phos Beauty – Inside Me – Dolciaria Sorelle Rivoltini.

