Continua a riscuotere grande successo la stagione teatrale dell’Infinity1 di Cremona, che si conferma uno degli spazi culturali più vivaci e attrattivi del territorio. Un cartellone variegato e di alto profilo artistico sta accompagnando il pubblico in un percorso che unisce musica dal vivo, grandi produzioni e spettacoli capaci di parlare a generazioni diverse.

Il mese di gennaio entra ora nel vivo con una serie di appuntamenti di forte richiamo:

Il 23 gennaio salirà sul palco Angelo Branduardi, protagonista di una tappa del suo Tour 2026, in un concerto che intreccia poesia, spiritualità e le melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il 24 gennaio sarà la volta dei Nomadi, una delle band più amate dal pubblico, pronti a regalare una serata intensa tra grandi classici e nuove emozioni.

Il 25 gennaio spazio all’energia di We Will Rock You, lo spettacolo che celebra la musica dei Queen con una produzione coinvolgente e pensata per un pubblico trasversale.

Il 30 gennaio andrà in scena “Lunga vita agli Alberi”, lo spettacolo-incontro con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, un progetto originale che unisce ironia, scienza e riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

A chiudere il mese, il 31 gennaio alle ore 20.30, The Beatbox–Omaggio ai Beatles, un viaggio musicale nel repertorio intramontabile dei Fab Four.

