16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
16 Gen 2026 Fiamma Olimpica, il programma
di Cremona e Crema
Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1

Continua a riscuotere grande successo la stagione teatrale dell’Infinity1 di Cremona, che si conferma uno degli spazi culturali più vivaci e attrattivi del territorio. Un cartellone variegato e di alto profilo artistico sta accompagnando il pubblico in un percorso che unisce musica dal vivo, grandi produzioni e spettacoli capaci di parlare a generazioni diverse.

Il mese di gennaio entra ora nel vivo con una serie di appuntamenti di forte richiamo:

Il 23 gennaio salirà sul palco Angelo Branduardi, protagonista di una tappa del suo Tour 2026, in un concerto che intreccia poesia, spiritualità e le melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il 24 gennaio sarà la volta dei Nomadi, una delle band più amate dal pubblico, pronti a regalare una serata intensa tra grandi classici e nuove emozioni.

Il 25 gennaio spazio all’energia di We Will Rock You, lo spettacolo che celebra la musica dei Queen con una produzione coinvolgente e pensata per un pubblico trasversale.

Il 30 gennaio andrà in scena “Lunga vita agli Alberi”, lo spettacolo-incontro con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, un progetto originale che unisce ironia, scienza e riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

A chiudere il mese, il 31 gennaio alle ore 20.30, The Beatbox–Omaggio ai Beatles, un viaggio musicale nel repertorio intramontabile dei Fab Four.

